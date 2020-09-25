Минск, , 13:53 — REGNUM Москва и Минск способны совместно обеспечить свои экономические потребности, заявил 25 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главой Иркутской области Игорем Кобзевым.

«Мы поняли, что несмотря на то, что нам, Белоруссии и России, непросто в этой ситуации, мы запросто можем обойтись и без них (западных стран)», — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер добавил, что у двух стран самодостаточная экономика, хороша развита промышленность и сельское хозяйство, поэтому «не надо расстраиваться по поводу санкций».

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 25 сентября Александр Лукашенко во время встречи с губернатором Ленинградской области России Александром Дрозденко предложил построить совместный терминал в морском порту на российском побережье Балтийского моря. Также Лукашенко предложил двум активизировать сотрудничество и реализовать новые совместные проекты.

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