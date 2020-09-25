Берлин, , 13:52 — REGNUM В августе 2020 года модель Volkswagen Golf стала лидером продаж на европейском авторынке. Об этом сообщается на сайте исследовательской компании JATO Dynamics.

Всего за месяц Golf приобрели 22 386 европейских автолюбителей, что на 15% меньше, чем год назад.

На втором месте европейского первенства разместилась французская модель Renault Clio. Это авто дилерам удалось реализовать в количестве 16 399 экземпляров. Здесь продажи остались на прошлогоднем уровне. Тройку лидеров замыкает Peugeot 208 с результатом 15 382 проданных авто (+18%).

На четвёртом и пятом местах списка соответственно оказались Opel/Vauxhall Corsa (15 261 ед.; +7%) и Skoda Octavia (15 122 ед.; — 5%).

Ранее немецкая компания Volkswagen представила свой первый серийный электрический кроссовер под названием ID.4. Первые экземпляры новинки поступят в продажу на европейский рынок в конце 2020 года, а вот в США электрокроссовер появится не раньше начала 2021 года.

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