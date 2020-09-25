Краснодар, , 13:50 — REGNUM Сев озимых начался в Краснодарском крае, сообщили в пресс-службе администрации региона 25 сентября. В этом году под озимые культуры, в том числе пшеницу, ячмень, рожь, тритикале и рапс, отдано более 1,8 млн гектаров, основные посевные работы должны завершиться до 20 октября.

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«В первую очередь, должна вестись качественная подготовка. Мы должны убирать, освобождать поля, на которых и будет идти сев озимых культур. Сегодня мы можем качественно подготовить почву, так как нет осадков», — сказал в ходе селекторного совещания и.о. вице-губернатора края Андрей Коробка.

На данный момент к севу приступили хозяйства Староминского, Кущевского, Новопокровского, Отрадненского районов.

Урожай яровых зерновых культур в Краснодарском крае в этом году составил более 9,4 млн тонн.