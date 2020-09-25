Магнитогорск, Челябинская область, , 13:47 — REGNUM ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» присвоен «класс А» в антикоррупционном рейтинге российского бизнеса, опубликованном Российским советом промышленников и предпринимателей (РСПП).

Таким образом компания вошла в число наиболее эффективно противостоящих коррупции среди российского бизнеса. В сообщении ПАО «ММК» отмечается, что компания «активно противодействует коррупции» и придерживается «высоких этических стандартов и принципов открытого и честного бизнеса», утвержденных в собственной антикоррупционной политике компании. Кроме ММК, «классом А» отмечены еще 22 компании антикоррупционного рейтинга.

Рейтинг, обнародованный 22 сентября 2020 года, — первый, составленный РСПП. Во вступительном слове авторы исследования отмечают, что «рейтинг должен стать полезной соревновательной площадкой для компаний, намеренных совершенствовать антикоррупционную составляющую корпоративного управления».

Всего в 2020 году в рейтинге приняли участие 50 компаний, возглавивших список «Эксперт 400» по итогам 2019 года, а также компании, в 2019 году прошедшие независимую экспертизу реализации антикоррупционной хартии российского бизнеса в рамках процедуры «Общественного подтверждения». Оценку компаний-участниц проводят независимые эксперты, анализируя документы, свидетельствующие о соответствии деятельности компаний международному стандарту ISO 37 001:2016 «Системы управления противодействием коррупции — Требования и рекомендации по применению» и положениям внтикоррупционной хартии российского бизнеса.