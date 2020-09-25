Владивосток, , 13:47 — REGNUM Завод «Русский минтай» начал выпуск продукции на территории ТОР «Надеждинская» в Приморском крае. Об этом 25 сентября сообщает пресс-служба «Русской Рыбопромышленной Компании».

По сообщению пресс-службы предприятия, завод «Русский минтай» был построен «Русской Рыбопромышленной Компанией» в рамках программы инвестиционных квот. На заводе уже выпустили первые партии высококачественного филе минтая в блоках и штучной заморозки, которые предназначаются для внутреннего рынка. Поставка будет осуществляться и в Приморский край: в день начала выпуска продукции было подписано соглашение о поставке товара с дальневосточную торговую сеть «Самбери».

Отмечается, что завод «Русский минтай» является крупнейшим рыбоперерабатывающим предприятием в Приморском крае. Он может ежесуточно выпускать до 155 тонн готовой продукции. А из отходов основного производства в сутки будет производится не менее 20 тонн рыбного жира и муки.

По словам генерального директора Русской Рыбопромышленной Компании Виктора Литвиненко, основным сырьем завода является минтай, который добыт судами Русской Рыбопромышленной Компани. Поэтому компания может контролировать качество продукции с момента улова до его упаковки.

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