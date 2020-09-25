Москва, , 13:41 — REGNUM В Министерстве строительства РФ считают, что строительство частных домов должно вестись индустриальным способом. Об этом сообщил замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин на круглом столе в Общественной палате РФ.

«Мы разработали и скоро внедрим стандарты развития ИЖС. Мы считаем, что помимо хозспособа нужно строить индустриальным способом ИЖС», — цитирует слова чиновника ТАСС.

Стасишин рассказал о предложениях по поддержке развития ИЖС в России, среди которых субсидированная ипотека, проектное финансирование застройщиков, а также меры поддержки, направленные на модернизацию отрасли.

По словам замминистра, предложения позволят уменьшить срок строительства частных домов с полутора-двух лет до полугода.

Как сообщало ИА REGNUM, в России в ближайшие десять лет планируется построить свыше 1 млрд квадратных метров жилья.

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