Сеул, , 14:10 — REGNUM В октябре 2020 года южнокорейская авиакомпания Asiana Airlines запустит туристический продукт — полет над окрестностями Южной Кореей. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании.

Известно, что Asiana Airlines стала первой южнокорейской авиакомпанией, которая организует обзорные полёты для широкой публики.

Первые обзорные полёты состоятся 24 и 25 октября и будут выполняться широкофюзеляжным пассажирским самолётом Airbus A380.

В рамках полёта, продолжительность которого составит 1 час и 20 минут, все желающие смогут насладиться прекрасными видами Каннына, Пхохана, Кимхэ и Чеджу. Стоимость билета класса Business Suite составит 305 тыс. вон (~$260), бизнес-класса — 255 тыс. вон (~$220), эконом-класса — 205 тыс. вон (~$175).