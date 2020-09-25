Москва, , 13:36 — REGNUM В сентябре 2020 года дилеры южнокорейской компании Hyundai поменяли прайс-листы на четыре модели, при этом одна из них стала дешевле. Об этом 25 сентября сообщается на сайте «Цена Авто».

Одна из версий кроссовера Creta подешевела на 55 тыс. рублей — на 4,4% относительно прежней стоимости. В итоге модель в комплектации Active с двигателем 1,6 л и коробкой «автоматом» стоит сейчас 1 192 000 рублей. Комплектация Comfort с таким же мотором и трансмиссией стоит от 1 262 000 рублей. Кроме того, возобновились продажи спецсерий модели по цене от 1 462 000 до 1 567 000 рублей.

Рестайлинговая модель Solaris во всех комплектациях стала дороже на 5 тыс. рублей (от 0,4 до 0,6%). При этом наибольшую прибавку в стоимости получил кроссовер Tucson и его спорт-версия N Line — 35 тыс. рублей. (от 1,5 до 2,2%). После ревизии цен Hyundai Solaris в базовой комплектации Active стоит 780 тыс. рублей, а в топовой версии Prosafety — 1 211 000 рублей.

Новая стоимость кроссовера Hyundai Tucson в версии Primary составляет 1 619 000 рублей, а в комплектации High-Tech plus — 2 384 000 рублей.

Модель Tucson N Line в сентябре нынешнего года продаётся в комплектациях Dynamic и High-Tech стоимостью 2 269 000 рублей и 2 419 000 рублей соответственно.

Напомним, по итогам августа нынешнего года дилеры реализовали в России 17 462 экземпляра автомобилей Hyundai — на 24% больше, чем год назад. За первые восемь месяцев этого года российские автолюбители приобрели 95 633 автомобиля. Это на 18% меньше уровня продаж прошлого года.

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