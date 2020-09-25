Оренбург, , 13:32 — REGNUM В Оренбургской области убрано 98 сельхозугодий, засеянных зерновыми и зернобобовыми культурами, сообщает минсельхоз региона.

Площадь уборки урожая в 2020 году составляет 2 646,5 тыс. га, из них на 25 сентября зерновые и зернобобовые скошены на площади 2 612,2 тыс. га. Валовый сбор составил 3,702 млн тонн (для сравнению: в 2019 году — 1 млн 975,8 тыс. тонн). Средняя урожайность составляет 14,2 ц/га.

Лидерами по сбору урожая являются аграрии Асекеевского района — 207,9 тыс. тонн, Курманаевского района — 184,9 тыс. тонн, Бузулукского района — 180,2 тыс. тонн.

Валовый сбор озимых культур составил 2 млн 34,7 тыс. тонн при средней урожайности 27,9 ц/га. (55% от общего намолота зерновых).

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