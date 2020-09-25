Санкт-Петербург, , 13:28 — REGNUM Новая ледовая арена, которая появится в Северной столице на месте обрушенного СКК «Петербургский» к чемпионату мира по хоккею, может обойтись в 37 млрд рублей. Такую стоимость заложили в сметную документацию.

Эскиз внутренних помещений «СКА Арены» Пресс-служба ООО «СКА Арена»

Тем не менее она может снизиться по результатам оценки экспертами, считает руководитель генерального проектировщика арены, ООО «ГОРКА» Алексей Сидоренков. По его словам, Главгосэкспертиза уже получила 100 томов по проекту, рассматривать их будут около трех месяцев, пишет «Деловой Петербург».

Напомним, городская казна собирается вложить до 10 млрд в создание «СКА Арены», на следующий, 2021 год в проекте бюджета уже заложена половина этой суммы. Концессионное соглашение предполагало, что спорткомплекс будет стоить около 25 млрд рублей.

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Эскизы внутренних помещений «СКА Арены» уже готовы. С внешним обликом еще не определились: первоначальные проекты были в пух и прах разбиты Градостроительным советом Петербурга. Теперь концессионер намерен провести международный архитектурный конкурс.

Уже известно, что ради создания территории вокруг нового спорткомплекса решено срубить 146 деревьев, а еще 111 — пересадить. Взамен обещают создать сквер с пятью тысячами деревьев и кустарников.

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Эскиз внутренних помещений «СКА Арены» Пресс-служба ООО «СКА Арена»

Напомним, арену должны сдать к маю 2023 года, чтобы там можно было провести чемпионат мира по хоккею. Ее вместимость должна составить 21,5 тыс. зрителей. Софинансировать проект собирается «Стройтрансгаз» бизнесмена Геннадия Тимченко.

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