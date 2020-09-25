Ташкент, , 13:14 — REGNUM По итогам января-августа 2020 года на постоянные рабочие места в Узбекистане были трудоустроены 198,9 тыс. человек, сообщили в министерстве занятости и трудовых отношений республики.

Влияние пандемии коронавируса на рынок труда Узбекистана оценили участники конференции с участием представителей Международной организации труда (МОТ).

В министерстве отметили, что общая численность трудовых ресурсов Узбекистана составляет 19 млн человек, из которых 5,1 млн — заняты неформально, а 2 млн — трудовые мигранты.

Отмечается, что за отчетный период в Узбекистане трудоустроено 826 тыс. граждан республики. Оплачиваемые общественные работу обеспечили занятость 479 492 человек.