Москва, , 13:13 — REGNUM По всем раскладам рубль сейчас имеет больше шансов продолжить падение нежели начать восстановление, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Технически валютная пара доллар/рубль находится в восходящем тренда с начала лета. В рамках среднесрочного сценария рост может продолжиться, тогда до конца года валютная пара волне способна вернется к уровню 80.

Как краткосрочные, так и долгосрочные фундаментальные факторы сопутствуют дальнейшему ослаблению рубля. Серди долгосрочных стоит выделить: рост инфляции, по данным ЦБ РФ пик ее может быть пройден в середине 2021 года, а также санкционная политика западных стран против РФ из-за Белоруссии и отравления Навального.

К краткосрочным можно отнести: укрепление американкой валюты на фоне отсутствия новых стимулов со стороны монетарных и фискальных властей США, а также снижающуюся нефть.

В последнее время давление на нефтяные котировки оказывают тревога инвесторов об ускорении роста числа случаев заражения коронавирусом в мире, а соответственно снижение спроса на этом фоне, возвращение экспорта из Ливии. На этой неделе уже началась отгрузка в одном из трех ливийских портов, которые были вновь открыты.

Неопытным инвесторам лучше не пытаться спекулировать на курсе валют. Тем более, если все расходы семьи в рублях. Стоит выбрать более консервативные инвестиционные стратегии. Например, чтобы заработать на росте доллара и получить доход в долларах можно инвестировать в ETF на российские еврооблигации.

Более рискованным инвесторам имеет смысл вложиться в американские акции, которые торгуются как в рублях на Московской Бирже, так и в долларах США на Санкт-Петербургской бирже.

Финансовую подушку безопасности, в размере 3−6 расходов, включая платежи по всем обязательствам, стоит хранить только в надежных инструментах, например, в ОФЗ, на депозитах в банке или на накопительных счетах.

Если валюта требуется для каких-то нужд, например, крупных покупок за рубежом имеет смысл покупать валюту уже сейчас, но делать это постепенно на коррекциях, усредняя тем самым цену покупки валюты.

Для хранения и инвестиций стоит использовать доллары. Это обусловлено большим количеством финансовых инструментов, куда их можно вложить.

Если валюта нужны под конкретные задачи, то, стоит приобретать ту валюту, в которой ожидаются траты. Например, для покупки вещей в ЕС стоит покупать евро», — считает эксперт.

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