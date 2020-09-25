Москва, , 13:21 — REGNUM Формирование агломераций может положительно сказаться на экономике городов, которые будут в неё включены. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 сентября сообщил экономист Василий Колташов.

«Для конкретного города включение в такую сеть, которая интенсивно развивается и обеспечивает дополнительные коммуникации, облегчает перевозку товаров, пассажиров, делает связь материальную более выгодной и главное более устойчивой и предсказуемой, означает новые возможности», — сказал Колташов.

По его словам, подобные действия расширяют возможности для конкретного населённого пункта принимать инвестиции в строительстве, производстве, расширении торговых площадей.

«А это означает создание новых рабочих мет. Поэтому такой подход обоснован и даёт новые возможности для каждого из городов», — подчеркнул Колташов.

Как сообщалось ранее, правительство РФ утвердило общенациональный план восстановления экономики, в котором предусматривается в том числе создание агломераций из крупных городов.