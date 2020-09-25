Москва, , 13:23 — REGNUM Централизованному развитию агломераций в России могут мешать региональные элиты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 сентября сообщил экономист Василий Колташов.

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По его словам, объединение городов-миллионников в крупные агломерации, которые по имеющейся информации планирует произвести правительство РФ, может быть негативно воспринято местными элитами. Это создаёт риски для реализации данной стратегии.

«Тут есть принципиально важная проблема. Эта проблема называется власть губернаторов. Там, где губернаторы действуют в интересах инвестиций, регионального экономического развития, действуют в согласии с федеральными экономическими программами, там проблем особых нет. Но проблема в том, что у нас смена власти в регионах идет постепенно. У нас была целая эпоха, когда губернатор был хозяин региона и мог запросто блокировать капиталовложения. Какое ему дело до всех агломераций, если ему личное, его семье, региональной элите это не выгодно, если не они бенефициары, а крупные компании», — сказал Колташов.

Для развития агломераций эта проблема должна быть окончательно решена таким образом, чтобы в регионах не было коррупционных преград для объединения территорий в экономические зоны.

«Потому что идея развития агломераций интересна, но практическая её реализация будет зависеть от конкретных людей и политика реализации программы должна отвечать общим интересам, а не интересам отдельных групп», — заявил Колташов.

Как сообщалось ранее, правительство РФ утвердило общенациональный план восстановления экономики, в котором предусматривается в том числе создание агломераций из крупных городов.