Чебоксары, , 13:37 — REGNUM В Чувашии продолжается ремонт автомобильных дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Благодаря национальному проекту в столице республики в нормативное состояние привели 74% дорог. К 2024 году в городе запланировали этот показатель довести до 85% и снизить аварийность наполовину. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городской администрации.

За счет выделения дополнительных федеральных средств в размере около 350 млн рублей отремонтируют еще семь столичных улиц — Ленинского Комсомола, Кадыкова, Урукова, Водопроводную, проспект Никольского, Машиностроительный и Автозаправочный проезды. Работы на этих магистралях планируется завершить до 30 октября.

Всего в текущем году отремонтированы городские улицы общей протяженностью 9,5 км на сумму 393,2 млн рублей. В течение двух лет велась реконструкция проспекта Ивана Яковлева, работы здесь также завершены. После двухлетнего ремонта открыли Сугутский мост.

В пресс-службе мэрии города напоминают, что в официальном сообществе нацпроекта в социальной сети «ВКонтакте» проходит опрос по удовлетворенности качеством ремонта автодорог в 2020 году. Граждане могут оценить реализацию дорожного нацпроекта в регионе.

ИА REGNUM напоминает, ремонт мостовых сооружений в Чувашии планируют проводить с участием федеральных средств в рамках в программы ремонта и строительства мостов «Мосты и путепроводы». В минтрансе рассчитывают, что регион «в числе первых» будет включён в данную федеральную программу. В 2020 году в Чувашии в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в план по ремонту включены три моста общей протяженностью 805,2 погонных метра.

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