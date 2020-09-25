Москва, , 13:25 — REGNUM Агломерации в России способны развиваться самостоятельно, без конкретных стратегий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Василий Колташов.

Комментируя информацию о том, что правительством РФ одобрен общенациональный план восстановления экономики, в котором помимо прочего предусматривается создание агломераций из крупных городов, эксперт заявил, что подобные процессы могут происходить и самостоятельно, без специальных программ развития.

«Тема агломераций обсуждается уже лет 20. И при этом никаких серьезных изменений мы не замечали до недавнего времени. Говоря проще: Москва, Санкт-Петербург, как центры притяжения окружающих населенных пунктов развивались без каких-либо специальных программ, просто на основе того что была унаследована транспортная инфраструктура от прошлого периода. Тем не менее, никакой стратегии здесь не было.

И сейчас мы не должны переоценивать значимость какой-то специальной стратегии по развитию агломераций в регионах России. Поскольку есть большая разница между философским решением вопроса и конкретной экономической политикой, которая обеспечивает транспортное соединение регионов, более тесную их увязку в решении их экономических задач», — сказал Колташов.

Как сообщалось ранее, правительство РФ утвердило общенациональный план восстановления экономики, в котором предусматривается в том числе создание агломераций из крупных городов.

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