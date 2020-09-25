Черкесск, , 13:02 — REGNUM В Карачаево-Черкесии разработан проект первого в республике индустриального промышленного парка. Он может быть создан в Ногайском районе в случае одобрения инициативы в Минэкономразвития РФ.

На днях проект был представлен директору департамента стратегического и инвестиционного развития Северо-Кавказского федерального округа Минэкономразвития РФ Игорю Храновскому. Было проведено выездное совещание на месте будущего парка. О перспективах, которые появятся у предпринимателей республики при его создании, доложили федеральному чиновнику премьер-министр КЧР Аслан Озов и глава минпромторга Мурат Аргунов.

Так, согласно проекту, на территории парка разместятся предприятия по переработке сельхозпродукции, по выпуску товаров легкой промышленности и производству косметики. Для оказании помощи в развитии производств их обеспечат инженерной, транспортной, логистической и телекоммуникационной инфраструктурой.

Напомним, впервые о планах по созданию первого государственного индустриального парка в Ногайском районе глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов сообщил в 2016 году.

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