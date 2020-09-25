Нур-Султан, , 12:55 — REGNUM Около 10% предпринимателей готовятся к процедуре банкротства в Казахстане. Об этом 25 сентября заявил председатель правления национальной палаты предпринимателей (НПП) «Атамекен» Аблай Мырзахметов на пресс-конференции.

По его словам, еще около 20% предпринимателей рассматривают такую возможность. Мырзахметов отметил, что более 800 тыс. предпринимателей, или около 60%, работают в сфере услуг.

Он добавил, что НПП «Атамекен» провела опрос, согласно которому 10% предпринимателей находятся на грани банкротства. Около 30% опрошенных готовы приступить к сокращению и оптимизации своего штата. Опрос охватил более 70 тыс. предпринимателей.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября министр труда и социальной защиты населения Казахстана Биржан Нурымбетов заявил, что в случае возникновения второй волны коронавируса безработными могут оказаться 162 тыс. человек.

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