Санкт-Петербург, , 13:13 — REGNUM В Ленинградской области практически завершена уборка зерновых культур — убрано 99% посевных площадей, и уже сейчас региональные аграрии сообщают о повышении урожайности на 4,4% по сравнению с 2019 годом. Об этом 25 сентября сообщили в пресс-службе областной администрации.

В настоящий момент в регионе собрано 163 тыс. тонн зерна в первоначальном весе, это на 25 тыс. тонн больше, чем в прошлом году. Средняя урожайность составляет 40,6 центнеров с гектара, что на 4,4% выше, чем в 2019 году. Сейчас зерно проходит доработку — сушку и очистку. После этого будет известен точный объем собранного, но уже сейчас аграрии уверены, что он будет выше прошлогодних показателей.

«Этому способствуют хорошие климатические условия и агрономическое мастерство ленинградцев. В ближайшие пять лет мы увеличим зерновой клин до 100 тысяч гектаров и сможем в гораздо больших объемах обеспечивать себя своим собственным зерном, тем самым повысив рентабельность производства молока и мяса», — пояснил и.о. заместителя председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

Добавим, под урожай 2021 года в Ленинградской области уже посеяно 10,402 тыс. га озимых культур — пшеницы, тритикале, ржи и рапса — что на 46% больше к уровню 2019 года. Вспахано 8,4 тыс. га зяби, внесено 231 тыс. тонн органических удобрений.

«По плану в 2020 году сельхозпредприятия и фермерские хозяйства Ленинградской области должны собрать 134,3 тыс. тонн зерна. В 2019 году в регионе было произведено 145,6 тыс. тонн зерновых культур», — уточнили в областной администрации.

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