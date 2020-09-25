Вашингтон, , 12:41 — REGNUM Компания Impresa Aerospace, которая поставляет компоненты для авиалайнеров Boeing 737 MAX, заявила о банкротстве. Об этом 25 сентября сообщает The Wall Street Journal.

Отмечается, что приостановка полетов 737 MAX из-за пандемии коронавируса ударила по подрядчикам, подписавших контракты на поставку материалов, поскольку компания Boeing стала производить намного меньше самолётов, чем было запланировано.

Сообщается, что покупателем Impresa Aerospace, поставляющей детали корпуса для авиалайнеров, может частная инвестиционная компания, сумма сделки оценивается в $10 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая Boeing объявил о сокращении в США более 12 000 рабочих мест компании, в том числе о 6770 вынужденных увольнений, из-за пандемии коронавируса.

Boeing проводит реструктуризацию и сокращает расходы, так как резкое падение спроса на самолёты во время пандемии коронавируса усугубило кризис для компании, вызванный катастрофами самолётов 737 MAX.

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