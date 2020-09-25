Южно-Сахалинск, , 12:44 — REGNUM Поставка препарата для лечения COVID-19 ожидается в сети государственных аптек Сахалинской области в октябре. Об этом 25 сентября сообщает пресс-служба правительства региона.

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По сообщению пресс-службы ведомства, купить лекарство «Фавипиравир» под торговым названием «Коронавир» можно будет в сети государственных аптек «Фармация» уже в октябре. В больницах Сахалинской области препарат для лечения COVID-19 уже применяют с августа текущего года. Оно показало свою эффективность при лечении пациентов с COVID-19 при легком и среднетяжёлом течении заболевания.

По словам директора ГУ ОТП «Фармация» Инны Гребеневой, цену лекарства определяет производитель. При этом руководство аптечной сети решило сделать минимальную торговую наценку, чтобы покрыть лишь расходы на его транспортировку. Поэтому во всех аптеках сети «Коронавир» будет реализовываться по цене 11 500 рублей.

Отмечается, что в настоящий момент решается вопрос и о закупке для аптечной сети области лекарства под торговыми наименованиями «Авифавир» и «Арепливир».

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