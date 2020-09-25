Нальчик, , 12:33 — REGNUM В Кабардино-Балкарии во время пандемии коронавируса была оказана поддержка объектам туристической отрасли. Так, получил около 40 млн рублей курорт «Эльбрус», сообщил его генеральный директор Хиса Беккаев.

Эта сумма сложилась из трех составляющих: суммы дивидендов акционеров, которые власти республики разрешили курорту не выплачивать за 2019 год, кредита в банке и различных субсидий. Так, за счет 23 млн рублей оставленных в копилке курорта за счет невыплаченных дивидентов, 12 млн рублей кредита под 2% годовых в банке и 6 млн рублей субсидий руководству «Эльбруса» удалось сохранить штат сотрудников и поддерживать инфраструктуру в рабочем состоянии.

«Средства мы направляем на выдачу заработной платы, авансов, на внутренние расходы — ремонт и регламентное обслуживание канатных дорог», — приводит слова Беккаева ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, курорт «Эльбрус» открылся после карантина по коронавирусу 10 июля. Ранее, в марте 2020 года, в связи с режимом повышенной готовности были закрыты гостиницы, предприятия питания, канатные дороги.

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