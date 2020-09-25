Минск, , 12:30 — REGNUM Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подвел итоги своей встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске. По словам губернатора, главной темой обсуждения стало экономическое сотрудничество и поставки в Ленобласть белорусской техники. Об этом 25 сентября сообщили в пресс-службе областной администрации.

Переговоры делегации Ленобласти с президентом Белоруссии Lenobl.ru

Как отметил Дрозденко, на встрече президента с российскими гостями обсуждались вопросы экономического сотрудничества: поставки в Ленинградскую область белорусской сельскохозяйственной техники, автобусов, дорожной техники.

«В рамках Года чистой воды, который объявлен в Ленинградской области, мы договорились о поставках из Республики Беларусь различных по размеру станций по очистке воды», — сказал губернатор.

Также на встрече обсуждались перспективы переориентации белорусских грузов в действующие портовые комплексы Ленинградской области.

«Говорили о возможности переориентации белорусских грузов в портовые комплексы Ленинградской области, о том, чтобы наш регион оказал в этом содействие», — пояснил Александр Дрозденко.

Речь шла и о поставках белорусских комбикормов для активно растущей в регионе отрасли по выращиванию рыбы.

Как отметили в областной администрации, делегация Ленинградской области, в которую входят представители АПК, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, пищевой отрасли, находится в Минске с кратким визитом. Помимо встречи с Александром Лукашенко, на сегодня запланирована встреча с премьер-министром республики Романом Головченко, а также визит на ОАО «МАЗ».

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