Марсель, Франция, , 12:27 — REGNUM Министр труда, занятости и интеграции Франции Элизабет Борн заявила журналистам, что правительство страны окажет необходимую поддержку ресторанному бизнесу города Марселя, где ранее были введены жесткие ограничения на работу заведений общественного питания ради борьбы с SARS-CoV-2. Об этом в пятницу, 25 сентября, сообщает агентство Reuters.

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По словам министра, закрытие баров и ресторанов в Марселе — это «тяжелое, но необходимое решение, если учесть санитарную ситуацию» в городе.

Борн пояснила, что власти примут меры для того, чтобы максимально смягчить последствия снижения экономической активности для общественных заведений. В частности, будут приняты меры по обеспечению неполной занятости для 100% работников и произведена отмена взносов на социальное страхование и налоговых отчислений на время карантина.

Напомним, ранее мэрия французского города Марсель, где в первой половине дня 24 сентября был объявлен режим «максимальной угрозы», потребовала от властей Франции дать десять дней на подготовку к жестким «антикоронавирусным» ограничениям.

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