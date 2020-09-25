Москва, 25 сентября 2020, 12:08 — REGNUM В РФ ни в коем случае нельзя вводить ограничительные мероприятия, аналогичные тем, которые были весной 2020 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 сентября заявил экономист Михаил Хазин.
Как подчеркнул Хазин, сильнее всего пострадают те отрасли, в которых резко упадет спрос.
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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы Сергей Собянин 25 сентября подписал указ, возобновляющий некоторые ограничения.
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