Москва, , 12:08 — REGNUM В РФ ни в коем случае нельзя вводить ограничительные мероприятия, аналогичные тем, которые были весной 2020 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 сентября заявил экономист Михаил Хазин.

«Если такие ограничения снова введут, то будет экономическая катастрофа. Этого нельзя делать категорически, потому что в противном случае 40% населения лишатся средств к существованию, — сказал Хазин. — Карантин — это инструмент. И в рамках политической схватки, которая очень усилилась, это инструмент очень деятельный. По этой причине я не исключаю, что будут попытки использовать этот инструмент. Разными силами. Но сказать, кто и как, достаточно сложно. Степень политического противостояния нарастает, это точно. Поэтому я думаю, что попытки возобновить карантин будут».

Как подчеркнул Хазин, сильнее всего пострадают те отрасли, в которых резко упадет спрос.

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы Сергей Собянин 25 сентября подписал указ, возобновляющий некоторые ограничения.

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