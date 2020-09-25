Владивосток, , 12:10 — REGNUM Новые современные машины для выполнения дорожных работ получил «Примавтодор» в Приморском крае. Об этом 25 сентября сообщает пресс-служба краевого правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, технику приобрели для филиалов предприятия в Кировского, Спасского, Хасанского, Ольгинского и Партизанского районов, а также для Пограничного, Арсеньевского и Чугуевского округов.

Отмечается, что были приобретены пять новых катков, 10 новых экскаваторов, два асфальтоукладчика и два отсыпщика обочин.

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Приморского края Виктора Свяченовского, эта техника поможет улучшить качество ремонта, содержания трасс, а также повысить производительность.

По словам генерального директора АО «Примавтодор» Алексея Ширшова, поскольку требования по содержанию дорог каждый год повышаются, нужно своевременно обновлять технику, так как на старой технике запланированные объемы ремонтов не будут выполнены. Данная техника была приобретена через механизм лизинга. Общая сумма контракта составила 188 миллионов рублей.

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