Париж, , 12:05 — REGNUM Лидер крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен раскритиковала решение французского правительства закрыть бары и рестораны в крупных городах Франции ради борьбы с SARS-CoV-2. Об этом в пятницу, 25 сентября, сообщает Agence France-Presse.

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«Полное закрытие или ограничение времени работы баров и ресторанов может убить экономику и доставить огромные неудобства тысячам предпринимателей и работников. Нельзя добавлять экономические и социальные бедствия к бедствиям санитарным!» — заявила Ле Пен.

Напомним, ранее мэр французского города МарсельМишель Рубиролаосудила жесткие карантинные меры, введенные министром здравоохранения страны Оливье Вераном для борьбы с распространением SARS-CoV-2, и назвала их«коллективным наказанием».

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