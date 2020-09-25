Абуджа, , 12:01 — REGNUM В Нигерии объявили о планах по строительству новой железнодорожной линии, которая соединит страну с соседним Нигером. Об этом сообщает BBC Africa со ссылкой на правительственные источники.

Президент Мухаммаду Бухари одобрил проект стоимостью почти $2 млрд, и строительство путей, как ожидается, начнется до конца этого года, сообщил BBC представитель правительства.

Дорога протяжённостью около 400 км пройдёт через пустыню от коммерческого центра северной Нигерии, Кано, вплоть до Марада, деловой столицы Нигера.

Предыдущие железнодорожные проекты Нигерии в основном реализовывались компаниями из Китая. Но на этот раз контракт был заключен с панафриканской строительной компанией Mota-Engil Africa.

Однако существуют опасения, что нынешняя волна отсутствия безопасности на севере Нигерии, с преступными бандами, нападающими на общины и похищающими людей с целью получения выкупа, могут затруднить реализацию проекта.

Ожидается, что в рамках проекта также будет расширена железнодорожная ветка, связывающая юг и север Нигерии.