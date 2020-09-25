Иркутск, , 11:58 — REGNUM В августе 2020 года в РФ наибольшее число электрокаров с пробегом было приобретено жителями Иркутской области. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

В общей сложности за месяц в Иркутской области было перепродано 92 электрокара.

На втором месте по количеству продаж подержанных электрокаров оказалось Приморье. Здесь в прошлом месяце автолюбители приобрели на вторичном рынке 72 электрокара. Замыкает тройку лидеров Краснодарский край с результатом 44 перепроданных авто.

На четвёртом и пятом местах разместились Хабаровский край (28 ед.) и Новосибирская область (21 ед.). Далее идут: Красноярский край (20 ед.) и Москва (19 ед.).

Напомним, в августа нынешнего года российские автолюбители купили на вторичном авторынке 587 машин с электромоторами — на 62% больше, чем в августе прошлого года.

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