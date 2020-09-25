Тверь, , 11:42 — REGNUM Новый вариант строительства в Тверской области Северного обхода Твери — третьего этапа М-11 «Нева», с 149 км по 208 км, обсудили 25 сентября губернатор Игорь Руденя и глава «Автодора» Вячеслав Петушенко, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области.

Новая дорога в Тверской области Пресс-служба правительства Тверской области

«Для Тверской области как региона, расположенного между двух столиц, наличие автотрассы М-11 имеет ключевое значение в развитии промышленности, сельского хозяйства, экономики, туризма», — отметил Игорь Руденя.

Реализация проекта, считает глава региона, позволит сформировать устойчивое автомобильное сообщение через северо-восточные территории Тверской области до Вологды, Ярославля и Дубны, даст региону дополнительные возможности развития агропромышленного комплекса и жилищного строительства в Бежецком, Калининском, Кимрском, Рамешковском районах региона, развития инфраструктурных проектов в Твери.

Первый вариант проектной документации Северного обхода был разработан в 2009—2012 годах, получил положительное заключение Главгосэкспертизы России в 2014 году. Однако за последние шесть лет ситуация изменилась — активное развитие территории потребовало корректировки и актуализации проекта.

Новый вариант предлагает перенос створа дороги за реку Тверца, дальше от рекреационной зоны, популярной у жителей региона, что положительно скажется на экологической обстановке и даст возможность региональному центру развиваться на север. Также предлагается строительство четырехполосного участка длинной более 60 км дороги технической категории IА. Максимальная разрешенная скорость движения на этом участке составит 130 км/ч, как и на других участках М-11. На обходе будет два пункта взимания платы и четыре площадки отдыха, оснащенные современными санитарными модулями. Также в рамках реализации проекта будет возведено 35 искусственных сооружений общей протяженностью более 3 км. Значимым объектом на новом участке станет мост через реку Волга (на 155-ом км) длиной более километра. Также запланировано строительство четырех развязок в разных уровнях — с федеральной трассой М-10 «Россия», региональными дорогами Тверь — Рождествено — 1 Мая — Ильинское, Тверь — Бежецк — Весьегонск — Устюжна, Медное — Кулицкая.

Завершить проектирование нового варианта Северного обхода Твери планируется в 2021 году.

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