Владивосток, , 11:42 — REGNUM Почти 660 тысяч тонн водных биоресурсов выловили в текущем году рыбодобывающие компании Приморского края. Об этом 25 сентября сообщает пресс-служба краевого правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, основная добыча традиционно приходится на селедку и минтай. В регионе работают свыше 400 предприятий отрасли.

Отмечается, что всего в текущем году было добыто порядка 660 тонн водных биоресурсов, что составляет 110% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава края Олег Кожемяко на заседании Совета безопасности РФ обратился к правительству России с предложением оставлять до 5% улова водных биоресурсов в Приморье.

По его мнению, это будет способствовать обеспечению жителей региона рыбой по доступной цене.

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