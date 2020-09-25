с. Улёты, , 11:37 — REGNUM Впервые за последние 33 года тренажерный зал ДЮСШ, организованный в селе Улеты (Забайкальский край) будет отремонтирован. Как сообщает сегодня, 25 сентября, пресс-служба забайкальского губернатора, благодаря президентскому гранту учреждение также получит новые спортивные тренажеры и инвентарь.

По признанию главы Улетовского района Александра Синкевича, в ходе ремонта площадь спортивного зала будет увеличена, это поможет привлечь к занятиям спортом взрослое население, занимающееся на платной основе. Полученные средства пойдут на дальнейшее развитие материально-технической базы.

По словам заместителя председателя правительства Забайкальского края Алексея Казакова, региональный бюджет выделит на ремонт и переоснащение ДЮСШ 1,1 миллиона рублей. Кроме того, Улетовский район реализует в рамках президентского гранта еще семь проектов социальной направленности, включая игровые комплексы для поселений, благоустройство общественных территорий, оснащение учреждений образования.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по итогам специального конкурса Фонда президентских грантов 2020 года, который проходил для поддержки социально ориентированных НКО в период борьбы с распространением коронавирусной инфекции, из 14 социально значимых проектов Забайкальского края победителями были признаны четыре. Общая сумма их финансирования составит около трёх миллионов рублей.

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