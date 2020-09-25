Чебоксары, , 11:33 — REGNUM Арбитраж Чувашии 20 октября 2020 года начнёт рассматривать спор АО «Специализированный застройщик «Ипотечная корпорация Чувашской Республики», созданного правительством республики, с министерством экономического развития и имущественных отношений региона. В качестве соответчика министерства — индивидуальный предприниматель, чей отчёт по земельному участку, на основании которого назначен размер арендного платежа, истец и требует признать недействительным. Стоимость пользования землёй также оспаривается, передаёт ИА REGNUM.

Иск был выделен в отдельное производство из другого спора о стоимости аренды земли в августе 2020 года. При этом АО, которое до конца апреля 2019 года носило название АО «Ипотечная корпорация Чувашской Республики», в споре выступило правопреемником обанкроченного ГУП «Чувашавтотранс», а минэкономразвития «переняло» эстафету у министерства юстиции и имущественных отношений Чувашии.

В основе конфликта лежит договор аренды земельного участка по улице Гагарина, 20 в Чебоксарах. Истец требует признания «недостоверным (недействительным) отчёта ИП Гайфуллина Руслана Загафуроновича от 05.07.2019 года №7183 об оценке рыночной стоимости права аренды земельного участка». Банкрот «Чувашавтотранс» привлечён третьим лицом.

В свою очередь министерство-ответчик заявило к застройщику встречный иск — о взыскании «189 007 руб. 17 коп., в том числе: 188 076 руб. 43 коп. неосновательного обогащения за период с 28.02.2020 по 31.05.2020 за фактическое и использование земельного участка с кадастровым номером 21:01:020502:79, 930 руб. 74 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 28.02.2020 по 31.05.2020 года».

По данным публичной кадастровой карты, спорный участок оценивается в 1,103 млн рублей кадастровой стоимости и предназначен для эксплуатации административного здания.

Напомним, ипотечная корпорация была учреждена правительством региона в июне 2002 года. АО также является официальным уполномоченным правительства республики в качестве регоператора госкомпании «Дом.РФ».

На сайте компании уточняется, что за годы работы ею построено более 200 тыс. кв. м жилья и порядка 40 объектов.