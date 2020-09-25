Москва, , 11:33 — REGNUM За первые восемь месяцев 2020 года самой покупаемой новой китайской моделью в России стал Haval F7. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

За указанный период в стране было продано 4643 моделей Haval F7, что на 560% больше, чем год назад.

На втором месте в рейтинге самых популярных «китайцев» находится Chery Tiggo. Его приобрели 4510 российских автолюбителей, что на 172% больше, чем годом ранее. Тройку лидеров замыкает модель Geely Atlas. Здесь наблюдается падение перепродаж внедорожников на 9,4%, до 3958 единиц.

На четвёртом и пятом местах списка разместились соответственно Haval H6 (2130 ед.; — 39%) и Changan CS35 (1787 ед.; +287,6%).

Всего же за период январь — август текущего года российские дилеры реализовали 26 399 китайских автомобилей — на 44,5% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

Напомним, в августе нынешнего года на вторичном российском рынке было продано 8130 китайских легковых машин. Это на 10,2% больше, чем в прошлом году.

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