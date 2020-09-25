Париж, , 11:39 — REGNUM Согласно оценке экспертов Национального института статистики и экономических исследований Франции, государственный долг Франции достиг 114% ВВП и составил 2 638 млрд евро на конец июня 2020 года. Соответствующий отчет был опубликован в пятницу, 25 сентября.

По отношению к марту 2020 года прирост государственного долга составил 12,7 процентных пункта, что является самым быстрым трехмесячным приростом с 1995 года.

«Частично рост государственного долга объясняется увеличением будущих финансовых обязательств казначейства на фоне санитарного кризиса», — говорится в отчете Национального института.

Эксперты пояснили, что 113 млрд евро прироста пойдут на обслуживание мер по стимулированию неполной занятости и на компенсацию снижения налоговых поступлений из-за падения экономической активности.

Напомним, что, по подсчетам Банка Франции, экономика страны упадет на 8,7% в 2020 году из-за экономического кризиса, связанного с распространением пандемии коронавируса.

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