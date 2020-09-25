Уфа, , 11:14 — REGNUM Нефтегазодобывающим компаниям могут разрешить добычу полезных ископаемых из попутных вод в Башкирии. Об этом 25 сентября сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, соответствующий законопроект в первом чтении приняли депутаты республиканского госсобрания.

По словам председателя государственного собрания Башкирии Константина Толкачева, в случае принятия данного законопроекта, пользователи недр при разведке и добыче газа, газового конденсата и нефти, будут наделены правом добывать полезные ископаемые из попутных подземных вод.

Отмечается, что закон будет способствовать рациональному использованию недр, а значит и повышению экономической эффективности их разработки.

Толкачев подчеркнул, что сейчас нефтегазодобывающие компании не заинтересованы в комплексном геологическом изучении, так как закон дает им право добывать полезные ископаемые только в указанные в лицензии. Но добыче нефти и газа могут сопутствовать другие виды полезных ископаемых, таких как бром, йод, калий, бор, магний и другие. Поэтому при разработке основного полезного ископаемого их добыча может быть экономически обоснованной. При этом страна недополучает увеличение запасов и налоги из-за того, что сопутствующие полезные ископаемые не вовлечены в хозяйственный оборот. А предприятия теряют возможность получить дополнительную прибыль.

Спикер республиканского парламента отметил, что добыча из попутных вод полезных ископаемых будет возможна лишь при совместной их добыче с основным сырьем, который указан в лицензии.

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