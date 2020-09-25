Чита, , 11:08 — REGNUM Педагоги Забайкальского края, занимающиеся классным руководством, в сентябре получат 79 миллионов рублей «президентских» выплат. Об этом сообщает сегодня, 25 сентября, пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на слова первого вице-премьера правительства региона Андрея Кефера.

Следите за развитием событий в трансляции: «Под угрозой дистанционки — все новости про обучение в эпоху коронавируса»

»Из федерального бюджета Забайкалье в 2020 году на эти цели получит порядка 330 миллионов рублей. Плюс средства краевого бюджета — это около 44 миллионов. Первые выплаты краевой Минфин профинансировал в сумме 78,7 миллиона рублей. Важно, что существующие надбавки при этом сохраняются», — заявил чиновник.

Ежемесячную доплату за классное руководство смогут получать 8223 забайкальских педагога.

Как уже сообщало ИА REGNUM, инициатива введения дополнительных выплат педагогам принадлежит президенту России Владимиру Путину. В ходе оглашения послания Федеральному Собранию 15 января, он также отмечал, что существующие региональные надбавки при этом должны быть сохранены.