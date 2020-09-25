Москва, 25 сентября 2020, 11:02 — REGNUM Власти РФ, принимая решение о продлении в стране программы льготного ипотечного кредитования, должны учитывать потенциальные риски неплатежеспособности заемщиков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 сентября заявил Максим Соколов, доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г. В. Плеханова.
Кроме того, экономист призвал власти РФ принять во внимание завершение кредитных каникул с 30 сентября, число отказов банков в рефинансировании займов, динамику роста числа банкротств не только физических лиц, но и тех же застройщиков.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что решение о продлении программы льготной ипотеки будет приниматься после 1 ноября.
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