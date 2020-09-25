Москва, , 11:02 — REGNUM Власти РФ, принимая решение о продлении в стране программы льготного ипотечного кредитования, должны учитывать потенциальные риски неплатежеспособности заемщиков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 сентября заявил Максим Соколов, доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г. В. Плеханова.

«Проработка и принятие решения о продлении программы льготного ипотечного кредитования должны строиться на оценке целого ряда параметров. Например, нужно оценить возможный «перегрев» на рынке жилья и потенциальные риски неплатежеспособности заемщиков, — сказал Соколов. — В том числе на фоне нарастания новой волны «коронакризиса». Важно учесть новые приоритеты налоговой и денежно-кредитной политики. Не менее существенны реальные инфляционные риски и потенциал локальной девальвации рубля, стимулирующие граждан снимать последние сбережения с банковских депозитов и нести их на рынок жилья».

Кроме того, экономист призвал власти РФ принять во внимание завершение кредитных каникул с 30 сентября, число отказов банков в рефинансировании займов, динамику роста числа банкротств не только физических лиц, но и тех же застройщиков.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что решение о продлении программы льготной ипотеки будет приниматься после 1 ноября.

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