Чита, , 11:02 — REGNUM Власти Забайкальского края отчитались о промежуточных итогах работы в рамках государственной программы «Формирования современной городской среды» и Плана развития центров экономического роста. Как сообщает сегодня, 25 сентября, пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на слова министра финансов региона Веры Антроповой, больше всего средств получили города Шилка и Нерчинск.

«Около 30 миллионов рублей направлено победителям Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Кроме того, на благоустройство парка в посёлке Новая Чара Каларский район получит 15 миллионов рублей», — пояснила чиновница.

Кроме того, министр финансов отметила, что город Петровск-Забайкальский, посёлок Агинское и Борзинский район получат 7,6 миллиона рублей на реализацию муниципальных программ формирования современной городской среды.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Забайкальский край вошел в тройку субъектов по объёмам финансовой помощи, выделяемой в рамках национального проекта «Жильё и городская среда»: по итогам распределения средств Минстроя России между регионами Дальневосточного федерального округа на 2021-й и плановый период двух последующих годов, на поддержку государственных и муниципальных программ формирования комфортной городской среды Забайкалье за три года получит около 825 миллионов рублей.

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