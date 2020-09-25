Москва, , 10:47 — REGNUM С позиции государства запущенную в РФ программу льготной ипотеки можно считать эффективной. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 сентября заявил доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Соколов. Так он прокомментировал новость о том, что в РФ могут продлить программу льготной ипотеки.

«С позиции государства программу можно считать эффективной, так как, по данным аналитики Сбербанка, в стране не осталось регионов, где количество выданных ипотечных кредитов в июле-августе 2020 года было бы ниже прошлогоднего показателя, а рынок недвижимости один из первых оправился после пандемии. Однако не следует забывать о нерациональности потребительского поведения, волнах ажиотажного спроса на ипотечные займы при отсутствии индивидуального финансового планирования и низкой грамотности населения в данной области», — сказал Соколов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в России решение о продлении программы льготной ипотеки будет приниматься после 1 ноября.

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