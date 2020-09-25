Чита, , 10:47 — REGNUM Затягивание со строительством жилых домов в Чите обернулось банкротством для двух забайкальских застройщиков, объекты которых внесены в Единый реестр проблемных объектов. Как сообщает сегодня, 25 сентября, пресс-служба правительства региона, решением Арбитражного суда от 22 и 23 сентября 2020 г. банкротами признаны ООО МП «Север» и ООО «Стройинвест», утвержден конкурсный управляющий.

«Процедуры банкротства застройщика инициированы для того, чтобы пострадавшие инвесторы могли получить компенсации. Либо получить квартиры после завершения строительства за счет средств федерального и регионального бюджетов.

Решение о целесообразности завершения строительства проблемных объектов, выплате компенсаций обманутым дольщикам принимается наблюдательным советом «Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства», — пояснила начальник отдела государственного контроля в области долевого строительства Госинспекции Забайкалья Наталья Шакало.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в июля 2020 г. стало известно, что власти Забайкалья продолжают искать решение проблем обманутых дольщиков краевых долгостроев по адресам Кайдаловская, 45 и Токмакова, 30 в Чите.

Региональный план-график восстановления прав дольщиков дополнен мероприятиями, предусматривающими выплату компенсаций пострадавшим гражданам либо завершение строительства проблемных объектов с использованием механизма «Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства».