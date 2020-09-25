Москва, 25 сентября 2020, 10:44 — REGNUM Программа льготной ипотеки, запущенная в РФ, с одной стороны, поддержала строительный комплекс, но с другой стороны, спровоцировала интенсивный рост цен на первичном рынке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 сентября заявил доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Соколов. Так он прокомментировал слова вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, который сказал, что в РФ могут продлить эту программу.
Как подчеркнул экономист, исследование SberIndex показало, что динамика выдачи ипотечных кредитов в июле-августе 2020 года находилась на уровне рекордных значений, а количество ипотечных кредитов выросло на 44% в годовом сопоставлении.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Хуснуллин сказал, что решение о продлении программы льготной ипотеки будет принято после 1 ноября.
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