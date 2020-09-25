Ставрополь, , 10:51 — REGNUM Парламент Ставрополья поддержал выделение дополнительных средств на борьбу с новой коронавирусной инфекцией. Решение принято на очередном заседании депутатов, на котором были одобрены поправки в бюджет региона на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, сообщили ИА REGNUM 25 сентября в пресс-службе краевой думы.

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Так, 120 млн рублей предусмотрено для закупки средств индивидуальной защиты и пополнения лекарственного запаса медицинских организаций региона. Соответствующую субсидию получит госпредприятие «Ставропольфармация». Деньги пойдут на покупку антивирусных препаратов и антибиотиков для лечения пациентов с COVID-19, а также для помощи в эпидемиологический сезон, когда возможен рост заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Еще 220 млн рублей будет направлено на мероприятия по противодействию распространения коронавируса. Кроме того, одобренный проект закона предусматривает увеличение резервного фонда Ставропольского края на 100 млн рублей, откуда средства также могут быть направлены на борьбу с распространением инфекции.

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