Москва, , 10:42 — REGNUM Власти Перу могут заменить украинские самолеты Ан-178 на российские военно-транспортные самолеты Ил. Россия готова предоставить Перу ряд таких самолетов, заявил 25 сентября РИА Новости источник в сфере военно-технического сотрудничества.

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По его словам, например, это могут быть и обновлённые версии тяжёлого Ил-76, и новейший средний самолёт Ил-112. Также Москва может предоставить и другие варианты военно-транспортных самолетов.

Источник пояснил, что Перу заключила контракт с Украиной на поставку первого Ан-178 в 2019 году. На данный момент самолет готов только на 40%, потому что для него нет российских комплектующих.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году тендер, объявленный перуанской полицией, предусматривал поставку всего лишь одного военно-транспортного украинского самолета. Ан-178.

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