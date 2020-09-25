Чита, , 10:39 — REGNUM В Забайкалье подведены итоги работы по контролю соблюдения правил безопасности в период COVID-19. Как сообщает сегодня, 25 сентября, пресс-служба правительства региона, в сентябре группы контроля проверили в Чите более 300 объектов, на различные нарушения пришлось 6%: отсутствовали маски у персонала и посетителей, на входе не было информации о мерах безопасности в период COVID-19.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцина поступает в регионы – все новости»

В региональном министерстве экономического развития отметили что предпринимателям за выявленные нарушения придется заплатить от 30 до 50 тысяч рублей, организациям (юридическим лицам) — от 100 до 300 тысяч рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, масочный режим введен на территории региона 20 апреля. Он распространяется на всех жителей, находящихся в общественных местах. На 25 сентября общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составило 5951 человек, причём 77 из них добавились только за последние сутки.

Читайте ранее в этом сюжете: Ещё один житель Забайкалья стал жертвой COVID-19