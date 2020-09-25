Анкара, , 10:41 — REGNUM В июле нынешнего года объем экспорта российского газ, который был закуплен Турцией, уменьшился в сравнении с минувшим годом на 28,4%. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, сообщается 25 сентября в отчете турецкого энергетического регулятора EPDK

В отчете отмечается, что в июне 2020 года Турция закупила у России 843 млн куб. м природного газа, в то время как в аналогичный период прошлого года ею было приобретено 1,178 млрд куб. м.

В то же время, Турция увеличила на 21,5% поставки газа из Азербайджана, которые составили 1,093 млрд куб. м в июле нынешнего года против 899 млн куб. м в 2019 году.

Кроме того, на 9,5% увеличились поставки газа в Турцию из Ирана, которого было поставлено для турецких потребителей в июле текущего года в объеме 664 млн куб. м.

Как передавало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Болгарии Бойко Борисов сообщил, что строительство газопровода «Балканский поток» на болгарской территории подошло к заключительному этапу.