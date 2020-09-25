Петропавловск-Камчатский, , 10:36 — REGNUM Требования для перевозки рыбной продукции ужесточат на Камчатке. Об этом 25 сентября сообщает пресс-служба краевого правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, кроме этого планируется увеличить количество участков для любительского рыболовства. Данные предложения, направленные на противодействие незаконному обороту водных биоресурсов, выдвинул губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Они были поддержаны на выездном совещании секретаря Совета безопасности РФ.

Так, глава края предложил расширить доступ жителей полуострова к водным биоресурсам и создать новые участки для любительского рыболовства. Данное предложение одобрил полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Ранее сообщалось о том, что в 2021 году на Камчатке по просьбам местных жителей будут открыты пять дополнительных участков для рыболовства в Тигильском, Олюторском и Усть-Большерецком районах.

Отмечается, что на заседании также рассмотрели вопросы браконьерства и незаконной транспортировки рыбной продукции, поскольку большое количество икры часто перевозят под видом личного багажа.

По словам Солодова, в настоящее время объём таких перевозок оценивается в примерно 500 тонн в год. Поэтому было поддержано предложение об ограничении веса для перевозки икры в личном багаже до пяти килограмм. Если же вес груза больше пяти килограмм, что будут нужны документы, подтверждающие ветеринарно-санитарное происхождение икры.

Сообщается, что будут внесены изменения в законодательство РФ, которые ужесточат ответственность за транспортировку нелегально добытых водных биологических ресурсов.

По словам Солодова, сейчас судебная практика в основном возвращает их нарушителям.

Помимо этого, были внесены предложения, чтобы часть штрафов, которые накладывают инспектора, шла в стимулирующие части их зарплат, поскольку в настоящее время заработная плата у них очень низкая.

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