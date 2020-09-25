Симферополь, , 10:33 — REGNUM Крым не сможет поделиться водой с Севастополем. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов на заседании штаба по водоснабжению республики 25 сентября.

«Нигде без мнения местных жителей перебросов воды не будет. Хотел успокоить жителей Бахчисарайского района — никто без вашего мнения никаких решений по Коккозке не принял бы. И когда Михаил Владимирович Развожаев ко мне обратился, я сразу сказал: воды Севастополю мы готовы были бы дать, если бы она у нас была. Регион братский, нам с севастопольцами делить нечего, если у нас что-то есть в излишке, мы всегда поделимся, но если этой воды у нас в Коккозке нет, в ущерб жителям Бахчисарайского района мы сделать не можем. Вопрос по реке Коккозка закрыт», — сказал Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, с августа 2020 года на территории Крыма осложнилась ситуация с водоснабжением. Из-за сильной засухи резко снизился запас воды в водохранилищах, были введены графики подачи и подвоза воды.

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