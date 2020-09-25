Черкесск, , 10:31 — REGNUM В Карачаево-Черкесии дан старт реализации масштабного проекта по производству мяса. На него планируется направить в течение полугода 2,7 млрд рублей, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

Инвестором создания мясоперерабатывающего производства выступила группа компаний «Дамате». Вчера, 24 сентября, состоялась закладка памятного камня по случаю старта проекта, в которой участвовал заместитель министра экономического развития РФ Михаил Бабич.

В планы инвестора входит создание крупного современного и высокотехнологичного производства по переработке баранины на базе мясоперерабатывающего предприятия «Кавказ-Мясо» в городе Черкесске. Модернизация завода позволит ему стать передовым овцеводческим предприятием в России. Производство будет включать в себя все этапы — от выращивания овец до упаковки готовой продукции и выпуска консервов.

В год планируется выращивать 720 тысяч голов овец. В сутки завод будет производить до 42 тонн продукции, в год — в убойном весе — 12,5 тыс. тонн. Рабочими местами планируется обеспечить около 500 человек. Реконструкцию завода «Кавказ-Мясо» планируют завершить к маю 2021 года.