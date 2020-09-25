Москва, , 10:27 — REGNUM Во второй половине торгов 24 сентября нефть марки Brent отыграла внутридневные потери и вышла в плюс. На утренних торгах 25 сентября котировки передвинули локальные максимумы до $42,70 за баррель, поднимаясь наряду с мировыми акциями, которые перешли к коррекции после очередной волны распродаж, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Поводом для возобновления покупок в сегменте рисковых активов послужил отскок акций технологического сектора США, который остается «поводырем» рынков.

Новости о возобновлении работы над пакетом фискальных стимулов в Штатах и возможном голосовании по мерам поддержки на следующей неделе вернули спрос на риск, что поддержало в том числе рынок черного золота.

Однако текущий подъем может оказаться обманчивым. Во-первых, рынок нефти и мировые площадки в целом остаются уязвимыми прежде всего на все более явных признаках второй волны пандемии.

Во-вторых, дальнейшему росту Brent будет мешать наращивание добычи в Ливии после снятия блокады. В-третьих, появились слухи о том, что Ирак ведет переговоры о смягчении квот на добычу, и это вполне логично, учитывая, что бюджет страны практически полностью зависит от нефтяных доходов.

Учитывая общие риски и сохраняющуюся напряженность на мировых площадках, трейдеры могут воспользоваться текущим откатом нефти как поводом зафиксировать прибыль, возможно, на более высоких уровнях.

Иными словами, риски в сырьевом сегменте по-прежнему носят понижательный характер. До конца сегодняшних торгов Brent может вернуться под отметку $42, если интерес к покупкам высокодоходных активов снова угаснет», — считает эксперт.

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